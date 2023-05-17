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    В Израиле

    Переговоры по реформе: условия оппозиции и разногласия между Нетаниягу и Левином

    время публикации: | последнее обновление:
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    Переговоры по реформе: условия оппозиции и разногласия между Нетаниягу и Левином
    Arie Leib Abrams/Flash90

    Представители оппозиции выдвинули два условия для продолжения переговоров по юридической реформе, сообщает "Кан". Согласно опубликованной информации, они требуют от коалиции обязательства предоставить оппозиции место в комиссии по выбору судей и отказаться от намерения проводить параграфы реформы в одностороннем порядке в случае провала переговоров.

    Накануне сообщалось, что министр юстиции Ярив Левин и глава законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман настаивают на одностороннем утверждении элементов реформы в том случае, если переговоры в президентской канцелярии не увенчаются успехом. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в беседах с приближенными, что возражает против этого шага и что его не очень беспокоят намеки Левина на возможность отставки. "Он все время угрожает. Скажу вам честно, на меня это не производит особого впечатления", – цитирует "Кешет" слова премьер-министра. Отмечается, что в последние дни Нетаниягу и Левин не встречались.

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    Газета "Исраэль а-Йом" сообщает, что премьер-министр готов отказаться от требования изменить состав комиссии по выбору судей и оставить процесс формирования состава Верховного суда без изменений в том случае, если будут достигнуты соглашения по двум другим темам. Речь идет об ограничении действия принципа крайней неприемлемости (עילת הסבירות) и статуса юридических советников.

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    17 мая журналист корпорации "Кан" Зеэв Кам сообщил, что именно по этим двум вопросам достигнут прогресс на переговорах. В то же время, в оппозиции заявляют, что не согласятся на частичные или промежуточные соглашения. "До тех пор, пока не согласовано всё, в первую очередь вопрос о комиссии по выбору судей, не согласовано ничего", – заявляют в "Махане Мамлахти".

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