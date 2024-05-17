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Израиль

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб сержант Бен Авишай

время публикации: 17 мая 2024 г., 18:50 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 19:05
Бен Авишай
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб сержант Бен Авишай, 20 лет, из Нагарии, боец бригады "Цанханим".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 280 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 628 военнослужащих ЦАХАЛа.

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