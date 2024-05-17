ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован высокопоставленный член организации "Аль-Джамаа аль-Исламия"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о ликвидации в Ливане Шархабиля Али ас-Сайида, высокопоставленного члена организации "Аль-Джамаа аль-Исламия" (местного отделения "Братьев-мусульман", тесно связанного с ХАМАСом).

Террорист был уничтожен посредством ВВС ЦАХАЛа в районе Мадждал-Анджар. Шархабиль Али ас-Сайид руководил множеством атак на Израиль с территории Ливана, сотрудничая с ячейками ХАМАСа, действующими в Ливане.