ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован высокопоставленный член организации "Аль-Джамаа аль-Исламия"
время публикации: 17 мая 2024 г., 22:21 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 22:45
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о ликвидации в Ливане Шархабиля Али ас-Сайида, высокопоставленного члена организации "Аль-Джамаа аль-Исламия" (местного отделения "Братьев-мусульман", тесно связанного с ХАМАСом).
Террорист был уничтожен посредством ВВС ЦАХАЛа в районе Мадждал-Анджар. Шархабиль Али ас-Сайид руководил множеством атак на Израиль с территории Ливана, сотрудничая с ячейками ХАМАСа, действующими в Ливане.
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