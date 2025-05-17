Пожар в Дир аль-Асаде: погибли ребенок и мать, двое детей в состоянии от тяжелого до критического
время публикации: 17 мая 2025 г., 01:39 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 06:06
В ночь на 17 мая в Дир аль-Асаде в трехэтажном доме произошел пожар. В результате пожара погиб мальчик десяти лет. Еще трое пострадавших в состоянии от тяжелого до критического.
В больницу "Галиль" в Нагарии были доставлены трое пострадавших: девочка десяти лет и женщина 45 лет в критическом состоянии, а также трехлетний мальчик в крайне тяжелом состоянии – у него ожоги 3-й степени 70% поверхности тела. К утра была констатирована смерть женщины.
Еще пять человек, получивших легкие ожоги, отравления дымом и травмы, доставлены в больницы "Зив" в Цфате и РАМБАМ в Хайфе.
Причины пожара выясняются.
Названы имена погибших: Карим аль-Асади и его мать Руба аль-Асади.