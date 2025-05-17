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Израиль

Пожар в Дир аль-Асаде: погибли ребенок и мать, двое детей в состоянии от тяжелого до критического

Мада
Пожары
время публикации: 17 мая 2025 г., 01:39 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 06:06
Пожар в Дир аль-Асаде: погиб ребенок, женщина и двое детей в состоянии от тяжелого до критического
Пресс-служба МАДА

В ночь на 17 мая в Дир аль-Асаде в трехэтажном доме произошел пожар. В результате пожара погиб мальчик десяти лет. Еще трое пострадавших в состоянии от тяжелого до критического.

В больницу "Галиль" в Нагарии были доставлены трое пострадавших: девочка десяти лет и женщина 45 лет в критическом состоянии, а также трехлетний мальчик в крайне тяжелом состоянии – у него ожоги 3-й степени 70% поверхности тела. К утра была констатирована смерть женщины.

Еще пять человек, получивших легкие ожоги, отравления дымом и травмы, доставлены в больницы "Зив" в Цфате и РАМБАМ в Хайфе.

Причины пожара выясняются.

Названы имена погибших: Карим аль-Асади и его мать Руба аль-Асади.

Израиль
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