ЦАХАЛ уничтожил подземный туннель протяженностью около 2 километров на севере сектора Газы

Силы Северной бригады под командованием 252-й дивизии продолжают действовать на севере сектора Газы.

В рамках этой деятельности ликвидированы десятки террористов и уничтожены множество объектов террористической инфраструктуры. Совместно с бойцами подразделения "Яалом" Северная бригада уничтожила стратегически важный туннель протяженностью около 2 километров на севере сектора.

В ходе этой операции бойцы обнаружили несколько шахт, взрывные устройства, пусковые ракетные установки и других видов оружия террористической организации ХАМАС, включая ракеты, гранаты и гранатометы.