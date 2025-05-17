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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил подземный туннель протяженностью около 2 километров на севере сектора Газы

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 17 мая 2025 г., 16:57 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 17:41
ЦАХАЛ уничтожил подземный туннель протяженностью около 2 километров на севере сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы Северной бригады под командованием 252-й дивизии продолжают действовать на севере сектора Газы.

В рамках этой деятельности ликвидированы десятки террористов и уничтожены множество объектов террористической инфраструктуры. Совместно с бойцами подразделения "Яалом" Северная бригада уничтожила стратегически важный туннель протяженностью около 2 километров на севере сектора.

В ходе этой операции бойцы обнаружили несколько шахт, взрывные устройства, пусковые ракетные установки и других видов оружия террористической организации ХАМАС, включая ракеты, гранаты и гранатометы.

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