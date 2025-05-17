Формальное начало операции "Колесницы Гидеона". В Газе действуют три дивизии ЦАХАЛа

Около полуночи командование ЦАХАЛа объявило о начале операции "Колесницы Гидеона" в Газе. Как и ожидалось, объявление о начале этой операции прозвучало вскоре после отъезда президента США Дональда Трампа из стран Ближнего Востока.

В Газе сейчас действуют три дивизии – 252-я на севере, 143-я и 36-я на юге.

В реальности операция началась еще 13-14 мая, после освобождения заложника Идана Александра – гражданина США и Израиля. Интенсивность боевых действий в ночь на 14, 15, 16 мая была выше, чем в ночь на 17 мая.

589-й день войны: объявлено начало операции "Колесницы Гидеона" в Газе, операции в Иудее и Самарии

5 мая 2025 года было объявлено название новой военной операции ЦАХАЛа в секторе Газы: "Колесницы Гидеона". Декларированный план новой операции: постепенное усиление давления на ХАМАС без полной оккупации сектора. Но, исходя из заявлений израильских политиков, перед ЦАХАЛом поставлена более амбициозная задача – завершение разгрома ХАМАСа в Газе. При этом правительство Израиля продолжает говорить о стремлении освободить всех оставшихся в живых заложников и вернуть тела погибших.

13-16 мая заметно возросла интенсивность действий ЦАХАЛа в Газе. В эти дни были поражены сотни целей в секторе. Источники в Газе заявляют о сотнях убитых. 13 мая была предпринята попытка ликвидации фактического лидера ХАМАСа в Газе Мухаммада Синуара – брата Яхьи Синуара, который был ликвидирован 16 октября 2024 года. Пока гибель Мухаммада Синуара не подтверждена.

МВД Газы (структура ХАМАСа) отмечало, что ночью и утром 16 мая ЦАХАЛ целенаправленно атаковал дома, на севере сектора, в которых проживали вместе с семьями активисты ХАМАСа и других группировок. В Байт-Лахии, Джабалии и других районах были атакованы дома следующих семей – Аль-Гандур, Татари, Аз-Зайнати, Султан, Таха, Салах, Аль-Хасани, Халиль, Абу Рукба, Абу Альба, Аль-Килани и др. Минздрав Газы сообщает о более 100 убитых и пропавших без вести в результате ударов ЦАХАЛа по домам в Байт-Лахии и Джабалии, на севере сектора, начиная с полуночи 16 мая.

МВД Газы (структура ХАМАСа) сообщает, что в результате этого обстрела были убиты начальник полиции Байт-Хануна, подполковник Захар Алиан ("Абу Мусаб") и его племянник.

Складывается впечатление, что ЦАХАЛ атакует по определенному "банку целей". При этом зачастую вместе с террористами гибнут их семьи.

ЦАХАЛ также наносит удары на юге и в центре сектора Газы, применяя как артиллерию и танки, так и авиацию. Ведутся интенсивные боевые действия в районах Хан-Юниса, Аль-Бурейджа, Дир аль-Балаха.

Днем 16 мая ЦАХАЛ сообщал: за последние 24 часа израильскими ВВС атаковано более 150 целей – противотанковые позиции, группы боевиков, сооружения военного назначения.

Командование ЦАХАЛа неоднократно за последнюю неделю призывало жителей Газы переместиться к более безопасные западные районы сектора, где расположены временные лагеря беженцев. Однако осуществить такую эвакуацию в условиях активных боевых действий крайне сложно и опасно.

14 мая ЦАХАЛ опубликовал видео, рассказывающее о том, как ХАМАС использует гражданскую инфраструктуру для своей деятельности, включая школы и больницы. Отмечается, что при создании этого видео использовались данные разведки. Спутниковый снимок в видео показывает, что ЦАХАЛ уже разрушил сотни объектов террористов в городе Газа, но там по-прежнему продолжают действовать боевики ХАМАСа и "Исламского джихада".

По данным разведки, террористы используют образовательные учреждения в разных целях: школу в районе Аль-Паркан – как место встреч и базу для нападений, школу в лагере Шати – в качестве штаба руководства. Боевики также обосновались на территории Исламского университета и школы им. Мустафы Хафта. ХАМАС продолжает использовать больницу "Шифа", разместив на ее территории штаб боевиков и построив туннель под одним из корпусов медцентра. По данным ЦАХАЛа, под гражданскими объектами на территории города Газа находятся десятки других туннелей: одни протяженностью в несколько десятков метров соединяют соседние здания, другие образуют разветвленную сеть.