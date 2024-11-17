Шоссе 4 открыто для движения в районе Бней-Брака, демонстранты собрались на обочинах

Шоссе номер 4, которое было закрыто полицией на участке от развязки Алуф Саде до Эм а-Мошавот, вновь открылось для движения.

Участники демонстрации протеста против призыва ультрарелигиозных мужчин в армию, из-за которой перекрывали шоссе, сосредоточились на обочинах. Сотрудники полиции установили на дороге мобильные блокпосты и регулируют движение.