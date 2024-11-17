Шоссе 4 открыто для движения в районе Бней-Брака, демонстранты собрались на обочинах
время публикации: 17 ноября 2024 г., 17:29 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 17:29
Шоссе номер 4, которое было закрыто полицией на участке от развязки Алуф Саде до Эм а-Мошавот, вновь открылось для движения.
Участники демонстрации протеста против призыва ультрарелигиозных мужчин в армию, из-за которой перекрывали шоссе, сосредоточились на обочинах. Сотрудники полиции установили на дороге мобильные блокпосты и регулируют движение.
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