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Израиль

Шоссе 4 открыто для движения в районе Бней-Брака, демонстранты собрались на обочинах

Полиция
время публикации: 17 ноября 2024 г., 17:29 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 17:29
Шоссе 4 открыто для движения в районе Бней-Брака, демонстранты собрались на обочинах
Tomer Neuberg/Flash90

Шоссе номер 4, которое было закрыто полицией на участке от развязки Алуф Саде до Эм а-Мошавот, вновь открылось для движения.

Участники демонстрации протеста против призыва ультрарелигиозных мужчин в армию, из-за которой перекрывали шоссе, сосредоточились на обочинах. Сотрудники полиции установили на дороге мобильные блокпосты и регулируют движение.

Израиль
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