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Израиль

ВВС ЦАХАЛа осуществили серию ударов по целям на юге Бейрута. Видео

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 ноября 2024 г., 12:32 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 12:32
ВВС ЦАХАЛа осуществили серию ударов по целям на юге Бейрута. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о продолжении ударов по целям в Дахии, на юге Бейрута. В первой половине дня 17 ноября было несколько волн атак.

Целями были штабы и другие объекты "Хизбаллы".

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что "Хизбалла" размещает свои военные объекты в жилых районах Бейрута. При этом подчеркивается, что ЦАХАЛ делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

Израиль
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