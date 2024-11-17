ВВС ЦАХАЛа осуществили серию ударов по целям на юге Бейрута. Видео

ЦАХАЛ сообщает о продолжении ударов по целям в Дахии, на юге Бейрута. В первой половине дня 17 ноября было несколько волн атак.

Целями были штабы и другие объекты "Хизбаллы".

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что "Хизбалла" размещает свои военные объекты в жилых районах Бейрута. При этом подчеркивается, что ЦАХАЛ делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению.