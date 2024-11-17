Подано обвинение против участника теракта в Яффо 1 октября, когда были убиты семь человек

В воскресенье, 17 ноября, в окружной суд Тель-Авива-Яффо было подано обвинительное заключение против 25-летнего Ахмада Абд Фатаха Хараби Хаймуни из Хеврона, совершившего 1 октября 2024 года теракт в Яффо, в результате которого погибли семь человек и 16 получили ранения.

Второй террорист, 19-летний Мухаммад Масак, был ликвидирован на месте преступления. Оба они на территории Израиля находились нелегально.

1 октября двое террористов из Хеврона совершили теракт в Яффо, расстреляв пассажиров трамвая, а затем прохожих на остановке. Были убиты семь человек, еще 16 человек были ранены. Ответственность за совершение этого теракта взял на себя ХАМАС. Имена погибших: Инбар Сегев Вигдер из Тель-Авива, 33 года; Шахар Гольдман из Лода, 30 лет; Надя Соколенко из Тель-Авива, около 40 лет; Ревиталь Бронштейн, 24 года, из Бат-Яма; Илья Нозадзе из Грузии, 42 года; Йонас Каруссис, 26 лет, из Иерусалима, гражданин Греции; Виктор Шимшон Грин, 33 года, из Яффо.

Ахмад Хаймуни обвиняется в соучастии в семи убийствах при совершении теракта, 12 покушениях на убийство, незаконной транспортировке оружия и незаконном пребывании на территории Израиля. По совокупности преступлений ему грозят семь пожизненных сроков.

Согласно обвинительному заключению, Хаймуни и Масак для совершения теракта пытались получить оружие и инструкции от боевиков "Дженинских бригад", но им ответили, что это невозможно, а потому они должны действовать самостоятельно. Террористы планировали нападение в людном месте в Тель-Авиве, возможно на футбольном стадионе. 1 октября 2024 года двое террористов проникли на израильскую территорию с помощью иерусалимской транспортной компании "Хамуди Асаот", в сумке они несли разобранную автоматическую винтовку М-16, боеприпасы и два ножа. Они спросили у водителя, состоится ли в этот вечер матч на стадионе "Блумфильд", но игра была отменена из-за угрозы ракетного удара со стороны Ирана (осуществленного в тот вечер). Террористы остановились в гараже на улице Хевер а-Леумим на юге Тель-Авива. После этого они вошли в мечеть (в какую именно, в тексте обвинения не указано) и, когда молитва закончилась, собрали оружие в мечети, а Масак предупредил молящихся, чтобы те, не выходили на улицу, чтобы не пострадать. Около 19:00 террористы заметили прибытие трамвая на бульвар Иерушалаим и побежали в сторону остановки. Когда трамвай остановился, Масак открыл огонь по людям, сначала на остановке, затем внутри одного из вагонов, в это время Хаймуни наносил людям удары ножом. В тексте обвинения отмечается, что террористы действовали с особой жестокостью, они стреляли и наносили удары пожилым людям, женщинам и детям (в том числе совсем маленьким). В ходе следствия Хаймуни не только не выразил раскаяния, но и заявил, что обязательно применил бы в тот вечер бомбу против евреев, если бы она у него была. В какой-то момент винтовка, из которой стрелял Масак, заклинила, террористы вошли в парикмахерскую, где Масак привел М-16 в рабочее состояние, и террористы вернулись на остановку, продолжая стрелять по окнам отходившего трамвая. Хаймуни ранил еще нескольких человек ножом. Но один из тех, кого он пытался убить, открыл по террористам огонь на поражение. В итоге Хаймуни был тяжело ранен, а Масак – убит.

Прокуратура настаивает на том, что Хаймуни, а также все сообщники террористов, должны содержаться под стражей до вынесения приговора.

Ранее были разрешены к публикации имена трех обвиняемых, причастных к доставке в Яффо палестинских нелегалов, двое из которых совершили теракт 1 октября 2024 года, в результате которого были убиты семь человек. Имена обвиняемых: Мухаммад Абд ан-Наби (31 год), владелец транспортной компании "Хамуди Асаот" из Иерусалима, а также двое водителей этой компании Казам Музфар (31 год) и Изан Нашашиби (35 лет).

Кроме того, 17 ноября было завершено расследование обстоятельств теракта в Яффо 1 октября 2024 года. Полиции и общей службе безопасности (ШАБАК) удалось выявить всех причастных к планированию этого теракта. Будут предъявлены обвинения еще четырем подозреваемым, которые были арестованы в прошлом месяце. Один из подозреваемых отвечал за координацию, другой доставил исполнителей теракта из Хеврона в Бейт-Лехем. Еще двое планировали совершить теракты в Израиле, но были арестованы до того, как успели это сделать. Все задержанные жители Хеврона, мужчины около 20 лет.