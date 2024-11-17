Караи против Баарав-Миары: "Пришедшего убить тебя, убей первым"

Министр связи Шломо Караи ("Ликуд") подверг крайне резкой критике юридического советника правительства Гали Баарав-Миару.

Нынешний виток противостояния между министром и юридическим советником правительства последовал на фоне запуска осветительных боеприпасов в сторону дома премьер-министра. "Она продолжает сидеть сложа руки, чем наделяет тех, кто это сделал, легитимацией, и отказывается остановить эту опасную тенденцию скатывания в пропасть. Этот беспредел приближает нас гигантскими шагами к убийству премьер-министра. Тот, кто не защищает демократию, своим молчанием превращается в соучастника". Караи подытожил свое заявление цитатой из Талмуда, которая переводится как "Пришедшего убить тебя, убей первым". (הקם להורדך – השכם להורגו).

Глава оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") отреагировал на высказывание Караи. "Он открыто призывает к убийству юридического советника правительства. Он должен быть немедленно уволен", – заявил Лапид.

"Движение за качество власти" также подвергло критике высказывание Караи. "Это заявление переходит границы допустимого и подрывает основы власти закона в Израиле. Мы являемся свидетелями неприемлемого и недопустимого давления на юридического советника правительства", – говорится в комментарии Движения.

Ранее спикер Кнессета Амир Охана ("Ликуд") также подверг критике деятельность юридического советника правительства. "Стрельба в сторону дома премьер-министра – это прямой результат игнорирования словесной и иной эскалации, имевшей место в последние годы. Юридический советник правительства и судебная система приучили нас к тому, что есть те, кому можно, а есть те, кому нельзя. Если они не проснутся сейчас, очень может быть, что проснутся слишком поздно", – заявил Охана.