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Экономика

БАГАЦ раскритиковал юрсоветника правительства в иске против министра связи Шломо Караи

время публикации: 14 октября 2024 г., 22:01 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 22:01
БАГАЦ раскритиковал юрсоветника правительства в иске против министра связи Шломо Караи
Flash90

Коллегия Высшего суда справедливости в составе трех судей единогласно постановила, что министр связи Шломо Караи имел право назначить Оделию Минс исполняющей обязанности директора второго управления телерадиовещания.

Судьи раскритиковали позицию юридического советника правительства Гали Баарав-Миары, настаивавшей на том, что назначение Минс, не отвечающей критериям, установленным в законе для постоянного директора, на должность временно исполняющей обязанности является незаконным.

Судьи также двумя голосами против одного подчеркнули, что Баарав-Миара была не права, отказав министру Караи в отдельном представительстве по данному делу.

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