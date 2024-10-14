БАГАЦ раскритиковал юрсоветника правительства в иске против министра связи Шломо Караи

Коллегия Высшего суда справедливости в составе трех судей единогласно постановила, что министр связи Шломо Караи имел право назначить Оделию Минс исполняющей обязанности директора второго управления телерадиовещания.

Судьи раскритиковали позицию юридического советника правительства Гали Баарав-Миары, настаивавшей на том, что назначение Минс, не отвечающей критериям, установленным в законе для постоянного директора, на должность временно исполняющей обязанности является незаконным.

Судьи также двумя голосами против одного подчеркнули, что Баарав-Миара была не права, отказав министру Караи в отдельном представительстве по данному делу.