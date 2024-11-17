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Израиль

Обвинение: Михаил Гудзенко взломал автомобиль во время ракетной тревоги

Полиция
время публикации: 17 ноября 2024 г., 16:25 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 16:43
Обвинение: Михаил Гузенко взломал автомобиль во время ракетной тревоги
Flash90

В мировой суд Тель-Авива подано обвинительное заключение против 35-летнего Михаила Гудзенко из Кирьят-Экрона: по данным обвинения, неделю назад он во время ракетной тревоги взломал брошенный убежавшими в бомбоубежище владельцами автомобиль и похитил деньги и ценные вещи.

В обвинительном заключении сказано, что инцидент произошел на улице Ротшильд в Тель-Авиве 9 ноября. Когда в Гуш-Дане сработала ракетная тревога, владельцы машины, супружеская пара, в соответствии с инструкциями Управления тылом вышли из транспортного средства и побежали искать укрытие от ракет.

Гудзенко, по данным обвинительного заключения, увидел в этом возможность для совершения преступления: он взломал автомобиль и украл значительное количество имущества, включая сумку с ноутбуком, бумажник с наличными и кредитными картами, два удостоверения личности и различные зарядные устройства.

Он был арестован с поличным сотрудниками полицейского участка Лев Тель-Авив, во время ареста у обвиняемого были обнаружены профессиональные инструменты взломщиков, включая молоток с заостренным бойком с обеих сторон для взлома окон машин, ножницы по металлу и другие инструменты для взлома.

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