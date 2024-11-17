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Израиль

Стрельба в Рамат-Гане, двое раненых

Мада
Полиция
время публикации: 17 ноября 2024 г., 22:18 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 23:03
Стрельба в Рамат-Гане, двое раненых
Пресс-служба полиции Израиля
Стрельба в Рамат-Гане, двое раненых
Пресс-служба МАДА

Из Рамат-Гана поступили в полицию сообщения о стрельбе, в результате которой были ранены два человека. К месту происшествия направлены патрульные машины.

Парамедики скорой помощи "Маген Давид Адом" передали: ранены двое мужчин (обоим примерно 25 лет). Состояние раненых от средней тяжести до тяжелого. Они доставлены в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Полиция сообщила о задержании подозреваемого, подчеркнув, что происшествие имеет криминальный характер.

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