Стрельба в Рамат-Гане, двое раненых

Из Рамат-Гана поступили в полицию сообщения о стрельбе, в результате которой были ранены два человека. К месту происшествия направлены патрульные машины.

Парамедики скорой помощи "Маген Давид Адом" передали: ранены двое мужчин (обоим примерно 25 лет). Состояние раненых от средней тяжести до тяжелого. Они доставлены в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Полиция сообщила о задержании подозреваемого, подчеркнув, что происшествие имеет криминальный характер.