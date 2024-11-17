После теракта в Яффо обвинения предъявят еще четырем жителям Хеврона

Завершено расследование обстоятельств теракта в Яффо 1 октября 2024 года. Полиции и общей службе безопасности (ШАБАК) удалось выявить всех причастных к планированию этого теракта. Будут предъявлены обвинения еще четырем подозреваемым, которые были арестованы в прошлом месяце.

Один из подозреваемых отвечал за координацию, другой доставил исполнителей теракта из Хеврона в Бейт-Лехем. Еще двое планировали совершить теракты в Израиле, но были арестованы до того, как успели это сделать. Все задержанные жители Хеврона, мужчины около 20 лет.

1 октября 2024 года двое террористов из Хеврона совершили теракт в Яффо, расстреляв пассажиров трамвая, а затем прохожих на остановке. Были убиты семь человек, еще 16 человек были ранены. Имена погибших: Инбар Сегев Вигдер из Тель-Авива, 33 года; Шахар Гольдман из Лода, 30 лет; Надя Соколенко из Тель-Авива, около 40 лет; Ревиталь Бронштейн, 24 года, из Бат-Яма; Илья Нозадзе из Грузии, 42 года; Йонас Каруссис, 26 лет, из Иерусалима, гражданин Греции; Виктор Шимшон Грин, 33 года, из Яффо. Ответственность за совершение этого теракта взял на себя ХАМАС. Один из террористов , 19-летний Мухаммад Масак, был ликвидирован на месте преступления. Другой, 25-летний Ахмад Абд Фатах Хараби Хаймуни, был тяжело ранен, но выжил. Оба террориста прибыли из Хеврона, на территории Израиля они находились нелегально.

Ранее были разрешены к публикации имена трех обвиняемых, причастных к доставке в Яффо палестинских нелегалов, двое из которых совершили теракт 1 октября 2024 года, в результате которого были убиты семь человек. Имена обвиняемых: Мухаммад Абд ан-Наби (31 год), владелец транспортной компании "Хамуди Асаот" из Иерусалима, а также двое водителей этой компании Казам Музфар (31 год) и Изан Нашашиби (35 лет).