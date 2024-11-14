Завершено расследование теракта в Яффо, выжившему террористу предъявят обвинения

Полиция сообщает о завершении расследования теракта в Яффо, совершенного двумя палестинскими арабами 1 октября 2024 года. Семь человек были убиты, 16 получили ранения.

В ближайшее время будет подано обвинение против выжившего террориста – 25-летнего Ахмада Абд Фатаха Хараби Хаймуни. Второй террорист, 19-летний Мухаммад Масак, был ликвидирован на месте преступления. Оба они из Хеврона, на территории Израиля находились нелегально.

Ранее были разрешены к публикации имена трех обвиняемых, причастных к доставке в Яффо палестинских нелегалов, двое из которых совершили теракт 1 октября 2024 года, в результате которого были убиты семь человек. Имена обвиняемых: Мухаммад Абд ан-Наби (31 год), владелец транспортной компании "Хамуди Асаот" из Иерусалима, а также двое водителей этой компании Казам Музфар (31 год) и Изан Нашашиби (35 лет).

1 октября двое террористов из Хеврона совершили теракт в Яффо, расстреляв пассажиров трамвая, а затем прохожих на остановке. Были убиты семь человек, еще 16 человек были ранены. Ответственность за совершение этого теракта взял на себя ХАМАС.

Имена погибших: Инбар Сегев Вигдер из Тель-Авива, 33 года; Шахар Гольдман из Лода, 30 лет; Надя Соколенко из Тель-Авива, около 40 лет; Ревиталь Бронштейн, 24 года, из Бат-Яма; Илья Нозадзе из Грузии, 42 года; Йонас Каруссис, 26 лет, из Иерусалима, гражданин Греции; Виктор Шимшон Грин, 33 года, из Яффо.