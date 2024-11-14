x
14 ноября 2024
|
последняя новость: 12:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 ноября 2024
|
14 ноября 2024
|
последняя новость: 12:21
14 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Завершено расследование теракта в Яффо, выжившему террористу предъявят обвинения

время публикации: 14 ноября 2024 г., 11:43 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 11:43
Завершено расследование теракта в Яффо, выжившему террористу предъявят обвинения
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Полиция сообщает о завершении расследования теракта в Яффо, совершенного двумя палестинскими арабами 1 октября 2024 года. Семь человек были убиты, 16 получили ранения.

В ближайшее время будет подано обвинение против выжившего террориста – 25-летнего Ахмада Абд Фатаха Хараби Хаймуни. Второй террорист, 19-летний Мухаммад Масак, был ликвидирован на месте преступления. Оба они из Хеврона, на территории Израиля находились нелегально.

Ранее были разрешены к публикации имена трех обвиняемых, причастных к доставке в Яффо палестинских нелегалов, двое из которых совершили теракт 1 октября 2024 года, в результате которого были убиты семь человек. Имена обвиняемых: Мухаммад Абд ан-Наби (31 год), владелец транспортной компании "Хамуди Асаот" из Иерусалима, а также двое водителей этой компании Казам Музфар (31 год) и Изан Нашашиби (35 лет).

1 октября двое террористов из Хеврона совершили теракт в Яффо, расстреляв пассажиров трамвая, а затем прохожих на остановке. Были убиты семь человек, еще 16 человек были ранены. Ответственность за совершение этого теракта взял на себя ХАМАС.

Имена погибших: Инбар Сегев Вигдер из Тель-Авива, 33 года; Шахар Гольдман из Лода, 30 лет; Надя Соколенко из Тель-Авива, около 40 лет; Ревиталь Бронштейн, 24 года, из Бат-Яма; Илья Нозадзе из Грузии, 42 года; Йонас Каруссис, 26 лет, из Иерусалима, гражданин Греции; Виктор Шимшон Грин, 33 года, из Яффо.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 ноября 2024

Опубликованы имена обвиняемых по делу о теракте в Яффо
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2024

Владелец компании, доставившей террористов в Яффо, обвинен в причинении смерти по халатности
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2024

Седьмой погибший в теракте в Яффо: 33-летний бездомный Виктор Шимшон Грин