ВВС США и Великобритании нанесли удары по целям в Йемене

Йеменские источники, ассоциированные с террористической организацией "Ансар Аллах" (хуситы), сообщают, что в ночь на 17 октября американские и британские ВВС нанесли серию ударов по целям на территории Йемена.

Были нанесены не менее шести ударов по целям к северу и югу от Саны – в районах Ат-Талафин, Аль-Хафаа и Джарбан, а также не менее девяти ударов по целям к востоку от Саады – в районах Кахлан и Аль-Айла.

Причинен значительный ущерб.

Информация уточняется.