x
17 октября 2024
|
последняя новость: 07:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 октября 2024
|
17 октября 2024
|
последняя новость: 07:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ВВС США и Великобритании нанесли удары по целям в Йемене

время публикации: 17 октября 2024 г., 06:02 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 06:09
ВВС США и Великобритании нанесли удары по целям в Йемене
AP

Йеменские источники, ассоциированные с террористической организацией "Ансар Аллах" (хуситы), сообщают, что в ночь на 17 октября американские и британские ВВС нанесли серию ударов по целям на территории Йемена.

Были нанесены не менее шести ударов по целям к северу и югу от Саны – в районах Ат-Талафин, Аль-Хафаа и Джарбан, а также не менее девяти ударов по целям к востоку от Саады – в районах Кахлан и Аль-Айла.

Причинен значительный ущерб.

Информация уточняется.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 октября 2024

ВВС США и Великобритании нанесли удары по Ходейде в Йемене
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 октября 2024

UKMTO сообщило об очередном инциденте недалеко от побережья Йемена