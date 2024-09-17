Фогельман потребовал от Левина выполнять решение БАГАЦа

Исполняющий обязанности главы верховного суда Узи Фогельман обратился к министру юстиции Яриву Левину и потребовал начать шаги по назначению главы Верховного суда.

По словам Фогельмана, это должно быть сделано на основании решения Верховного суда.

8 сентября Высший суд справедливости (БАГАЦ) постановил, что Левин должен в течение двух недель начать шаги по назначению главы Верховного суда. Первым таки шагом обязана быть публикация имен кандидатов на эту должность. Фогельман объявил, что его кандидатом является судья Ицхак Амит.

Ярив Левин намерен представить кандидатуру Йосефа Эльрона. Однако кандидатуры эти не имеют никакого значения. По существующей традиции, главой Верховного суда назначается тот, кто имеет наибольший опыт в этой структуре. Им, на сегодняшний день, является Ицхак Амит.