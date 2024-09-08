БАГАЦ обязал Ярива Левина собрать комиссию по назначению председателя Верховного суда

Судьи Высшего суда справедливости обязали министра юстиции Ярива Левина созвать комиссию по назначению судей и назначить нового председателя БАГАЦа. При этом в решении не указано, что комиссия должна также проголосовать о назначении еще двух судей БАГАЦа, который вот уже год работает с недостаточным количеством судей.

В своем вердикте судьи напомнили, что БАГАЦ уже почти год действует в неполном составе, а судья Узи Фогельман является исполняющим обязанности председателя, в то время как Ярив Левин, по их словам, уклоняется от выполнения своих обязанностей созвать комиссию и назначить нового председателя.

Судья Яэль Вильнер указала в вердикте: "Сложно поверить, что назначение председателя Верховного суда, который возглавляет судебную власть страны и является одним из символов власти, вот уже год срывается из-за того, что министра не устраивает механизм отбора, принятый законодательной властью". При этом она отметила, что стремление Левина провести назначение при наличии широкого консенсуса само по себе достойное.

Тем не менее, Вильнер подчеркнула: сложившуюся ситуацию можно сравнить с отказом Кнессета назначить президента Израиля, поскольку ни по одной из кандидатур нет широкого консенсуса.