В связи с возможной эскалацией в центре Израиля открыли общественные бомбоубежища

В связи с ситуацией в Ливане и опасениями по поводу возможной эскалации обстановки в центре Израиля открыли общественные бомбоубежища. На севере страны главы муниципалитетов и местных советов призвали население прислушиваться к распоряжениям Управления тылом.

При этом подчеркивается, что на данном этапе инструкции Управления тылом для населения не изменились.