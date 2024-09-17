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Израиль

В связи с возможной эскалацией в центре Израиля открыли общественные бомбоубежища

время публикации: 17 сентября 2024 г., 18:04 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 18:26
В связи с возможной эскалацией в центре Израиля открыли общественные бомбоубежища
Ayal Margolin/Flash90

В связи с ситуацией в Ливане и опасениями по поводу возможной эскалации обстановки в центре Израиля открыли общественные бомбоубежища. На севере страны главы муниципалитетов и местных советов призвали население прислушиваться к распоряжениям Управления тылом.

При этом подчеркивается, что на данном этапе инструкции Управления тылом для населения не изменились.

Израиль
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