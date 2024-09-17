ШАБАК предотвратил покушение "Хизбаллы" на отставного генерала

Несколько дней назад Общая служба разведки (ШАБАК) предотвратила покушение на отставного высокопоставленного офицера израильских служб безопасности, которое, по данным расследования, было организовано шиитской террористической организацией "Хизбалла".

Было обнаружено осколочное взрывное устройство направленного действия, при помощи которых террористы планировали совершить убийство. Личность потенциальной жертвы на данном этапе не разглашается. Отставной офицер, которого планировали убить, получил от ШАБАКа соответствующее предупреждение и необходимые инструкции.

По предположению ШАБАКа, за организацией этого покушения стоит та же ячейка, которая осуществила попытку теракта в парке А-Яркон в сентябре прошлого года, обнаруженное взрывное устройство подобно использованному в том теракте.

Бомба была снабжена дистанционным взрывателем, созданным из камеры и сотового телефона, и задействовать ее должны были телефонным звонком.