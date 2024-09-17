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Израиль

В связи с ситуацией в Ливане министрам израильского правительства запрещено общаться со СМИ

время публикации: 17 сентября 2024 г., 17:17 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 17:17
В связи с ситуацией в Ливане министрам израильского правительства запрещено общаться со СМИ
Yonatan Sindel/Flash90

В связи с одновременными взрывами пейджеров у сотен активистов ливанской шиитской террористической организации "Хизбалла", в результате которых в Ливане пострадали свыше тысячи человек, министрам израильского правительства запрещено давать интервью средствам массовой информации.

Один из приближенных главы правительства Биньямина Нетаниягу, менеджер социальных медиа Топаз Люк, намекнул о том, что ответственность за эту операцию несет Израиль, после чего канцелярия премьер-министра опубликовала молниеносное опровержение, подчеркнув, что Топаз Люк не является советником главы правительства и не располагает какой-либо информацией по данному вопросу.

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