Автомобиль столкнулся с мотоциклом в Ашкелоне, мотоциклист получил тяжелые травмы
время публикации: 17 сентября 2024 г., 14:15 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 14:15
Мотоциклист в возрасте примерно 30 лет получил множественные травмы в результате ДТП на улице Давида Бен-Гуриона в Ашкелоне: его мотоцикл столкнулся с автомобилем.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего отправили его в больницу "Барзилай" в Ашкелоне в тяжелом состоянии.
Водительница машины в ходе столкновения получила легкие травмы, ей также была оказана медицинская помощь.
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