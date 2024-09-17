Автомобиль столкнулся с мотоциклом в Ашкелоне, мотоциклист получил тяжелые травмы

Мотоциклист в возрасте примерно 30 лет получил множественные травмы в результате ДТП на улице Давида Бен-Гуриона в Ашкелоне: его мотоцикл столкнулся с автомобилем.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего отправили его в больницу "Барзилай" в Ашкелоне в тяжелом состоянии.

Водительница машины в ходе столкновения получила легкие травмы, ей также была оказана медицинская помощь.