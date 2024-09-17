x
17 сентября 2024
|
последняя новость: 23:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2024
|
17 сентября 2024
|
последняя новость: 23:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Автомобиль столкнулся с мотоциклом в Ашкелоне, мотоциклист получил тяжелые травмы

время публикации: 17 сентября 2024 г., 14:15 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 14:15
Автомобиль столкнулся с мотоциклом в Ашкелоне, мотоциклист получил тяжелые травмы
Пресс-служба МАДА

Мотоциклист в возрасте примерно 30 лет получил множественные травмы в результате ДТП на улице Давида Бен-Гуриона в Ашкелоне: его мотоцикл столкнулся с автомобилем.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего отправили его в больницу "Барзилай" в Ашкелоне в тяжелом состоянии.

Водительница машины в ходе столкновения получила легкие травмы, ей также была оказана медицинская помощь.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 сентября 2024

ДТП около Тайбэ, погиб мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2024

ДТП в Галилее, погиб мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2024

В Герцлии мотоциклист сбил ребенка
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 сентября 2024

На трассе 412 в результате аварии тяжело травмирован мотоциклист