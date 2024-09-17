Приближенный Нетаниягу намекнул об ответственности Израиля за взрывы в Ливане

Топаз Люк, которого СМИ называют "советником главы правительства Биньямина Нетаниягу", намекнул в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший "Твиттер"), что за взрывами пейджеров сотен активистов "Хизбаллы" в Ливане и в Сирии стоит Израиль.

Его сообщение, вскоре удаленное, было опубликовано через несколько минут после поступления первых сообщений о взрывах.

Еще через несколько минут канцелярия главы правительства опубликовала опровержение: "Топаз Люк не является пресс-секретарем главы правительства и не входит в число ближайших советников".

Отметим, что Топаз Люк в течение длительного времени занимался (или занимается до сих пор) ведением страниц Нетаниягу в социальных сетях. В прошлом он служил в пресс-службе ЦАХАЛа, и в возрасте 22 лет поступил на работу в качестве менеджера социальных сетей главы правительства.