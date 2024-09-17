Система высшего образования опубликовала пакет помощи резервистам и их супругам

Комитет ректоров университетов, комитет ректоров колледжей и министерство просвещения объявили о формировании единого пакета мер по оказанию помощи резервистам и их супругам в системе высшего образования.

Пакет основан на опыте предыдущего учебного года, и распространяется не только на студентов-резервистов, но и на студентов и студенток, являющихся супругами резервистов и родителями детей младше 13 лет. Также помощь будет оказываться студентам, получившим ранения во время войны, студентам, пострадавшим в резне 7 октября, студентам из семей раненых, погибших и похищенных, студентам, находящимся на контрактной службе, студентам из академического резерва, вызванным на срочную службу посреди учебы.

Помощь включает в себя, среди прочего, разнообразные методы восполнения учебного материала, облегчение и распределение учебной нагрузки, возможности продолжать и продвигаться в учебе при одновременном восполнении материала, а также зачет курсов, изученных в других академических учреждениях страны. Особое внимание уделяется экзаменам и альтернативным методам оценки при сохранении академического уровня. В случаях длительной службы в резерве, план позволяет резервистам продлить период обучения без дополнительной оплаты.