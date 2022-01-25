"Кровавый навет, сломавший ей жизнь": Ольга Кравченко дала показания по делу Задорова за закрытыми дверями

Во вторник, 25 января, в окружном суде Нацерета на повторном процессе по делу Романа Задорова, обвиняемого в убийстве 15 лет назад школьницы Таир Рады, дала показания Ольга Кравченко, которую адвокат Яром Галеви, представляющий интересы Задорова, называл "настоящей убийцей" Рады.

Кравченко давала показания за закрытыми дверями. Адвокат женщины сделал от ее имени заявление для прессы, назвав обвинения в адрес Кравченко "кровавым наветом, сломавшим ей жизнь и оставившим глубокую рану в ее душе".

"После того, как с ее сняли все обвинения за отсутствием вины, пришло время, чтобы и судьи окружного суда в Нацерете постановили, что Оля никак не связана с убийством и что она стала жертвой агрессивного мужчины, отомстившего ей за то, что она посмела от него уйти", - заявил адвокат.

Напомним, что более года назад Яром Галеви подал официальное ходатайство о пересмотре дела Задорова. Тогда Галеви заявлял, что в распоряжении защиты Задорова есть доказательства того, что Таир Раду убила женщина, известная как О.К. В марте 2021 года было раскрыто имя "О.К.": Ольга Кравченко.

10 ноября 2020 года, когда Верховный суд вновь рассматривал апелляцию, поданную Задоровым, адвокат осужденного требовал пересмотра дела, утверждая, что в его распоряжении находятся улики, которые до сих пор не рассматривались судом. Речь шла о свидетельствах, согласно которым следы крови на месте убийства противоречат описанию преступления, представленному Задоровым во время следственного эксперимента. Еще одним доводом защиты Задорова было утверждение о том, что на месте убийства обнаружен волос, принадлежащий О.К. В марте 2021 года Ольга Кравченко впервые дала интервью под своим именем и со своей фотографией. В интервью газете "Едиот Ахронот" она отрицала все обвинения в свой адрес и рассказывала изданию, что не говорила ничего из того, что ей приписывают. В частности, по словам Кравченко, она никогда не признавалась своему бойфренду, что убила девочку. Кравченко утверждает, что обращение ее бывшего бойфренда в полицию было местью за то, что она рассталась с ним после 12 лет совместной жизни.

Убийство Таир Рады и дело Романа Задорова

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".