Опубликовано новое видеосвидетельство похищения Ярдена Бибаса террористами 7 октября

В среду, 17 апреля, израильские телеканалы показали кадры из видео, снятого террористами ХАМАСа 7 октября во время похищения Ярдена Бибаса. Это видео было опубликовано телеканалами с разрешения семьи Бибас.

Ярден Бибас, житель кибуца Нир Оз, был похищен террористами отдельно от своей жены Шири и двоих сыновей Ариэля (4 года) и Кфира (10 месяцев). На видео можно увидеть, что его везут в Газу на мотоцикле. Террорист, управляющий мотоциклом, вооружен, второй похититель сидит за израильтянином, обхватив его рукой за шею. Вокруг мотоцикла толпа мужчин, которые наносят удары пленнику.

На более поздних кадрах можно увидеть Ярдена Бибаса в крови. Толпа продолжает его избивать. На видео также можно увидеть, что один из присутствующих снимает происходящее на профессиональную камеру.

Родственники похищенных сказали журналистам, что с этим видео их ознакомили около недели назад.

תיעוד חדש מרגעי חטיפתו של ירדן ביבס ב-7 באוקטובר@ItayBlumental pic.twitter.com/tXr3shDTtm — כאן חדשות (@kann_news) April 17, 2024

В ноябре ХАМАС сообщил, что Шири и двое ее детей Ариэль и Кфир погибли в результате бомбардировки ЦАХАЛом Газы. Террористы также опубликовали видео, на котором Ярдену Бибасу сообщают о гибели жены и детей.

Тогда пресс-секретарь ЦАХАЛа заявил, что заявление ХАМАСа о судьбе семьи Бибас до сих пор не имеет подтверждение. Позднее, ЦАХАЛ сказал, что "существуют серьезные опасения" за судьбу Шири Бибас и ее детей.