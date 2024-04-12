"Мы надеемся, что произойдет чудо". Разговор с Офри Бибас-Леви, тетей "рыжиков"

В небольшом кибуце Нир-Оз на границе с сектором Газы 7 октября израильская армия появилась только спустя семь часов после вторжения боевиков ХАМАСа – когда все террористы уже покинули кибуц, а каждый четвертый житель был убит или похищен.

117 человек. 40 жителей кибуца были убиты, в том числе четверо детей. 77 человек были похищены. 38 из них вернулись в Израиль в ноябре в рамках сделки с ХАМАСом. Известно, что некоторые погибли в плену.

11 апреля газета "Гаарец" опубликовала журналистское расследование о том, что происходило в Нир-Озе 7 октября и о том, почему в течение семи часов израильская армия не смогла помешать террористам сжигать, пытать, расстреливать и похищать местных жителей. Как утверждает "Гаарец", про кибуц, который находится на отшибе, "просто забыли".

В тот же день, 11 апреля, семьи убитых и похищенных жителей кибуца Нир-Оз собрались в полусгоревшей местной столовой, чтобы перед праздником Песах, праздником освобождения и свободы, вспомнить о тех, кто этой свободы лишен и кого не будет за праздничным столом.

В помещении столовой полностью сгорела только кухня, сам зал пострадал меньше. Все двери и окна изрешечены пулями, на полу битое стекло. На почтовых ящиках, которые находятся в том же здании, наклейки: "Похищен", "Похищен", "Убит", "Похищен", "Вернулся".

И запах. С 7 октября прошло полгода, но оказалось, что тяжелый запах в горевших помещениях – он первым встречал людей в кибуцах после резни – до сих пор не выветрился.

Среди тех, кто приехал на этот седер – Офри Бибас-Леви, сестра Ярдена Бибаса и тетя Ариэля и Кфира Бибасов. Кфир – самый младший из захваченных террористами заложников. На момент похищения мальчику было всего девять месяцев. Когда была заключена первая сделка по освобождению заложников, Шири Бибас с детьми не вернулись домой. ХАМАС заявил, что они погибли в результате израильских бомбардировок. В конце ноября, спустя 55 дней после похищения израильтян, террористы опубликовали видео, на котором Ярден Бибас просит вернуть его домой, чтобы он мог похоронить дома жену и сыновей.

В феврале пресс-служба ЦАХАЛа обнаружила еще одну, ранее не публиковавшуюся, видеозапись похищения Шири, Ариэля и Кфира, и заявила, что "существуют опасения, что их уже нет в живых". Однако смерть Шири Бибас и "рыжиков" пока не подтверждена, и семья продолжает бороться за их возвращение.

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова поговорила с Офри Бибас-Леви, тетей "рыжиков".

Получали ли вы какие-то сведения о судьбе ваших близких после того, как пресс-секретарь ЦАХАЛа опубликовал последнее видео и выразил опасения о судьбе Шири и мальчиков?

Нет. Мы не получили ни подтверждения заявлению ХАМАСа об их гибели, ни опровержения. Несколько дней мы были совершенно убиты, но потом все вместе приняли осознанное решение о том, что продолжаем борьбу. Мы будем бороться за них, пока они не вернутся. Поэтому разговоры о возможной сделке вызывают у нас смешанные чувства. Мы знаем, что если сделка состоится, она, вероятно, положит конец этой истории. И мы не знаем, каким он будет, этот конец. Мы только надеемся, что произойдет чудо, и они вернутся живыми.

Как вы восприняли видео с вашим братом, которое опубликовал ХАМАС?

Мы узнали об этом видео через день после того, как ХАМАС заявил о гибели Шири и мальчиков. Я боялась смотреть, но при этом очень хотела увидеть Ярдена. Смотреть было, конечно, очень тяжело. Он сильно исхудал, а в глазах была такая боль, такое горе, что у меня болело сердце. И одна мысль о том, что ему только что рассказали о гибели жены и детей, а он при этом один…

Ведь он те первые месяцы в плену был уверен, что Шири и дети в Израиле, что они в безопасности. Нам сказали об этом освобожденные заложницы, которые были с ним в плену.

Ярден вышел из защищенной комнаты, попрощавшись с Шири и детьми, чтобы увести террористов. Он не думал, что таких маленьких детей тоже заберут. Он жил тем, что Шири и дети в порядке. А потом ему сообщили, что Шири и мальчики были похищены и убиты.

Что еще рассказывали о нем освобожденные заложницы?

На тот момент его все время держали под землей. Какое-то время перед встречей с ними он был один, в какой-то камере, за решетками. Когда его перевели к другим, он, по их словам, был в довольно плохом состоянии. Не мог есть, не спал. Но все рассказывали о нем с огромной любовью, он очень быстро со всеми сблизился и успел стать для них близким человеком. Меня это не удивляет, Ярден всю жизнь такой. Очень нежный, очень заботливый, всегда обо всех беспокоится, даже слишком.

Вы близки?

Он младше меня на три года. По-настоящему мы сблизились, когда родились дети. Мы с ним сыграли свадьбы с разницей в два с половиной месяца. И Ариэль с моей старшей дочерью родились с разницей в два с половиной месяца. Мы до недавнего времени жили в Реим, совсем рядом, и очень дружили. И дети очень дружили. Ярдену всегда была очень важна семья.

А какой человек Шири?

Она очень мягкая и тихая, очень молчаливая. Но когда нужно за что-то бороться, особенно за детей, в ней просыпается львица. Мы всегда смеялись, что с ней в таких случаях лучше не связываться.

Она педагог, это ее призвание. Несколько лет работала воспитательницей. И у нее всегда было очень твердое мнение о воспитании детей. Например, ей была очень важна жизнь в кибуце, она не могла даже думать о том, чтобы жить в городе. Ей было важно, чтобы у детей была свобода, чтобы они могли ходить по кибуцу, чтобы была община, которая совместно отмечает праздники.

Когда я думаю о них в плену… У меня у самой маленькие дети, и я не могу себе это представить. Когда ты не можешь дать детям самое базовое… Если у моей дочки хоть что-то заболит, я сразу бегу к холодильнику и даю ей нурофен. А как они там? Как там можно выжить? С маленьким ребенком и младенцем в таких условиях…

Когда вы в последний раз говорили с Ярденом?

Мы переписывались. Он написал, что они в защищенной комнате, что в кибуце террористы. Я умоляла его закрыть все окна и запереть дом, и сделать так, чтобы дети молчали. Примерно в 9:30 он написал, что рядом с домом стрельба. И написал мне и родителям, что нас любит. Еще через 15 минут он написал, что террористы уже в доме. И замолчал.

Через несколько часов в сети появились фотографии Шири и детей. А потом и видео.

Про Ярдена мы три дня ничего не знали. Я выискивала его на всех фото, на всех видео, но не могла найти. А три дня спустя, в утро его дня рождения, 10 октября, нам позвонил живущий за границей израильтянин и сказал, что ему кажется, что он видел фотографию Ярдена на каком-то арабском новостном сайте. Он прислал ссылку, и на фото действительно был Ярден. Его, окровавленного, везли на мотоцикле.

Тогда мы поняли, что они все похищены. И с тех пор живем в это кошмаре.

Вы иногда представляете, как встречаете всех их из плена?

Да. Но больше всего я представляю даже не нашу встречу, а то, как встретятся моя дочь и Ариэль. Она так об этом мечтает.