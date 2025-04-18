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Израиль

"Угрожали ножом и пистолетом, отрезали пейсы": арестованы двое жителей Иммануэля

время публикации: 18 апреля 2025 г., 13:10 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 13:18
"Угрожали ножом и пистолетом, отрезали пейсы": арестованы двое жителей Иммануэля
Olivier Fitoussi Flash90

Полиция Иудеи и Самарии арестовала двоих жителей поселения Иммануэль по подозрению в нападении и избиении несовершеннолетнего. В пятницу, 18 апреля, против него было подано предварительное обвинение.

По сообщению полиции, в начале недели в полицейский участок Ариэля прибыл несовершеннолетний житель Иммануэля, который сообщил, что во время праздника Песах двое подозреваемых пришли к нему и его другу глубокой ночью, отвели их в уединенное место и избили.

Один из подозреваемых угрожал жертве ножом, отрезая при этом его пейсы. Подозреваемые также взяли пистолет-эйрсофт и несколько раз засовывали его ствол пострадавшему в рот, угрожая ему расправой, если он кому-либо расскажет о произошедшем.

В ходе расследования полиция установила личность подозреваемых, 2005 и 2008 года рождения, они были задержаны. Полиция подала в суд просьбу оставить их под стражей до завершения судебных разбирательств, вскоре против них будут выдвинуты обвинения.

Израиль
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