Фермер-еврей избит в Гуш-Эционе за решение нанять на работу палестинцев

Неподалеку от поселения Пней-Кедем фермер подвергся нападению молодых людей из соседнего форпоста за то, что он нанял палестинских рабочих. Как сообщил глава местного совета Гуш-Эцион Ярон Розенталь, жертвой нападения стал один из основателей поселения Пней-Кедем, нападавшие разбили окно его машины, напали на него и украли его телефон.

При этом он напомнил, что на прошлой неделе в Хевроне несколько ультраправых молодых людей напали на командующего Центральным военным округом генерал-майора Ави Блота: все пятеро нападавших не были местными жителями. В частности, против 19-летнего жителя Пардес-Ханы были предъявлены обвинения в нападении на должностное лицо и сотрудника полиции, находившихся при исполнении обязанностей.

Ярон Розенталь отметил, что эти события взаимосвязаны, и подчеркнул, что речь идет о малочисленной маргинальной группе, не имеющей никакого отношения к поселенческому движению в Гуш-Эционе, в частности и в Иудее и Самарии, в целом. "Наша общественность выступает против насилия как в отношении евреев, так и в отношении арабов", – отметил он.

По словам главы местного совета Гуш-Эциона, главными жертвами этого явления являются сотни тысяч поселенцев, осваивающих земли в Иудее и Самарии и служащих сотни дней подряд на резервистской службе. Нападающие, подчеркнул он, не представляют поселенцев.