x
25 марта 2025
|
последняя новость: 00:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 марта 2025
|
25 марта 2025
|
последняя новость: 00:32
25 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил задержание со-режиссера фильма "Нет другой земли" Хамада Баллаля

время публикации: 25 марта 2025 г., 00:32 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 00:34
Хамдан Баллаль и Юваль Абраам на церемонии "Оскар"
AP Photo/Chris Pizzello

В ночь на 25 марта пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила задержание со-режиссера фильма "Нет другой земли" Хамдана Баллаля по подозрению в бросании камней в солдат и полицию.

Отметим, что ранее журналист Юваль Абраам в своем Х-блоге написал, что группа поселенцев ворвалась в дом Хамдана Баллаля и избила его. Он вызвал себе "скорую", но израильские военные задержали его прямо в амбулансе.

Пресс-служба армии излагает совершенно иную версию событий: возле деревни Сусия "несколько террористов" бросали камни в израильские машины, после чего начались столкновения между "террористами" и израильтянами. Прибывших военнослужащих и полицейских "террористы" встретили камнями. Израильскими силами безопасности были задержаны трое палестинцев по подозрению в бросании камней. Задержанные переданы полиции Израиля для проведения расследования. Израильтянин, получивший травмы во время столкновения, доставлен в больницу.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что "вопреки появившимся ранее сообщениям никто из подозреваемых не был задержан внутри машины "скорой помощи".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2025

Юваль Абраам написал об "исчезновении" одного из режиссеров фильма "Нет другой земли"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 20 марта 2025

Мэр Майами-Бич чуть не закрыл кинотеатр из-за показа фильма "Нет другой земли"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 03 марта 2025

"Оскар-2025": статуэтки "Аноры", Латвии и фильма про израильскую оккупацию
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 03 марта 2025

Лауреаты "Оскара" 2025 года: триумф картины "Анора" и израильско-палестинская премия. Полный список