ЦАХАЛ подтвердил задержание со-режиссера фильма "Нет другой земли" Хамада Баллаля

В ночь на 25 марта пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила задержание со-режиссера фильма "Нет другой земли" Хамдана Баллаля по подозрению в бросании камней в солдат и полицию.

Отметим, что ранее журналист Юваль Абраам в своем Х-блоге написал, что группа поселенцев ворвалась в дом Хамдана Баллаля и избила его. Он вызвал себе "скорую", но израильские военные задержали его прямо в амбулансе.

Пресс-служба армии излагает совершенно иную версию событий: возле деревни Сусия "несколько террористов" бросали камни в израильские машины, после чего начались столкновения между "террористами" и израильтянами. Прибывших военнослужащих и полицейских "террористы" встретили камнями. Израильскими силами безопасности были задержаны трое палестинцев по подозрению в бросании камней. Задержанные переданы полиции Израиля для проведения расследования. Израильтянин, получивший травмы во время столкновения, доставлен в больницу.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что "вопреки появившимся ранее сообщениям никто из подозреваемых не был задержан внутри машины "скорой помощи".