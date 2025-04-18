Падение фрагментов ракет привело к пожару около пещеры Сорек

Полиция сообщает, что падение фрагментов ракеты или противоракет утром 18 апреля привело к лесному пожару в районе пещеры Сорек около Бейт-Шемеша.

К тушению пожара были привлечены бригады пожарной службы и пограничной полиции, а также специалисты Управления природы и парков и добровольцы.

Временно был ограничен доступ в пещеру Сорек.

В настоящее время пожар потушен. Пещера Сорек вновь открыта для посетителей.