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Израиль

Падение фрагментов ракет привело к пожару около пещеры Сорек

Йемен
Хуситы
Пожары
время публикации: 18 апреля 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 11:59
Падение фрагментов ракет привело к пожару около пещеры Сорек
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает, что падение фрагментов ракеты или противоракет утром 18 апреля привело к лесному пожару в районе пещеры Сорек около Бейт-Шемеша.

К тушению пожара были привлечены бригады пожарной службы и пограничной полиции, а также специалисты Управления природы и парков и добровольцы.

Временно был ограничен доступ в пещеру Сорек.

В настоящее время пожар потушен. Пещера Сорек вновь открыта для посетителей.

Израиль
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