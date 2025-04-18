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Израиль

Силы ЦАХАЛа продолжают действовать в районе Шуджаийя

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 18 апреля 2025 г., 17:12 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 17:31
Силы ЦАХАЛа продолжают действовать в районе Шуджаийя
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы Иерусалимской бригады под командованием 252-й дивизии продолжают действовать в районе Шуджаийя, уничтожая террористическую инфраструктуру ХАМАСа как на земле, так и под землей, а также расширяя зону безопасности.

С начала операции бойцы бригады уничтожили множество объектов террористической инфраструктуры и ликвидировали десятки террористов.

Ранее на этой неделе ими была ликвидирована террористическая группа, планировавшая осуществить теракт с участием снайпера против израильских военнослужащих. Кроме того, силы бригады совместно с инженерным подразделением "Яалом" обнаружили и уничтожили несколько туннелей и склад оружия.

Израиль
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