Кохави: во время операции в Газе Израиль нанес удар по третьей стране

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави заявил на конференции местных советов, что во время операции "На заре" в секторе Газы Армия обороны Израиля нанесла удар по третьей стране.

Описывая операцию "На заре", Кохави сказал: "Во время операции была волна задержаний в Иудее и Самарии, мы нанесли удар по третьей стране и все это время защищали наши границы". При этом начальник генштаба упомянул ликвидацию "генерала" боевиков "Исламского джихада" Тайсира Джабари на севере Газы, с которой началась операция "На заре", таким образом можно предположить, что удар по цели в третьей стране также был осуществлен 5 августа.

В ходе своего выступления Кохави не уточнил, о каком ударе по цели в третьей стране идет речь.

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Целью операции "На заре", проводившейся в секторе Газы 5-7 августа, была ликвидация "генералов" и инфраструктуры террора организации "Исламский джихад". Зарубежные штабы этой террористической организации находятся в Сирии и Иране.

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В ноябре 2019 года, во время проведения в Газе против "Исламского джихада" операции "Черный пояс", одновременно с ударом по дому "генерала" этой группировки Бахаа аль-Аты в Газе ЦАХАЛ нанес воздушный удар по дому в Дамаске, в котором находился член политбюро "Исламского джихада" Акрам аль-Аджури (он был ранен, его сын Муадж, боевик "Бригад Аль-Кудса", и еще один активист "Исламского джихада" были убиты). Власти Сирии тогда возложили на Израиль ответственность за эту атаку. Израиль долгое время не подтверждал, что этот удар был нанесен ЦАХАЛом.

5-7 августа из Сирии не поступало сообщений об ударах ЦАХАЛа. О таких атаках сообщалось 12 и 14 августа.