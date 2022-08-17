Применение БПЛА ЦАХАЛа для разведки и атак в ходе операции "На заре". Фото, видео

Фото и видео пресс-службы ЦАХАЛа

Вечером 17 августа пресс-служба Армии обороны Израиля представила отчет об использовании беспилотной авиатехники в ходе антитеррористической операции "На заре" ("עלות השחר"), проходившей 5-7 августа 2022 года в секторе Газы.

В общей сложности ЦАХАЛ в ходе операции атаковал в Газе более 200 целей: штабы "генералов" "Исламского джихада", мастерские по производству вооружений, склады оружия, пусковые установки, расчеты ракетчиков, минометчиков, наблюдательные пункты, блокпосты, морские базы и туннель террористов в районе Рафаха.

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Зачастую для разведки и нанесения ударов по целям применялись БПЛА. В совокупности было сделано более 100 вылетов (свыше 2000 летных часов) и осуществлены десятки атак с применением беспилотников.

Отметим, что лишь в прошлом месяце военная цензура разрешила публиковать сведения о применении ударных БПЛА в боевых операциях.

ЦАХАЛ поясняет, что беспилотные самолеты находятся на авиабазах "Пальмахим", "Тель-Ноф" и "Хазор".

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Командир базы ВВС "Пальмахим" подполковник Омри Дор отмечает, что сектор Газы "накрыт" беспилотниками 24 часа в сутки, постоянно идет сбор и анализ разведывательной информации, на основании которых формируются банк целей.