Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 18 августа: операции в Шхеме и Туль-Кареме
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 18 августа действовали в Шхеме и около Шхема (в Касре), в Туль-Кареме и около Туль-Карема (в Зайте), а также около Хеврона (в Ас-Саму).
Происходили столкновения. Террористы обстреляли блокпост Анаб, к востоку от Туль-Карема.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 18 августа.
Поздно вечером 17 августа ЦАХАЛ ликвидировал в Дженине двух влиятельных командиров боевиков ХАМАСа – Ахмада Абу Ары из Акабы и Рафата Дуаси из Силат аль-Хартии. Они были уничтожены в результате удара с воздуха, когда ехали в автомобиле.