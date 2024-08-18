Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 18 августа: операции в Шхеме и Туль-Кареме

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 18 августа действовали в Шхеме и около Шхема (в Касре), в Туль-Кареме и около Туль-Карема (в Зайте), а также около Хеврона (в Ас-Саму).

Происходили столкновения. Террористы обстреляли блокпост Анаб, к востоку от Туль-Карема.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 18 августа.

Поздно вечером 17 августа ЦАХАЛ ликвидировал в Дженине двух влиятельных командиров боевиков ХАМАСа – Ахмада Абу Ары из Акабы и Рафата Дуаси из Силат аль-Хартии. Они были уничтожены в результате удара с воздуха, когда ехали в автомобиле.