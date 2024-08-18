Полиция: причиной взрыва в южном Тель-Авиве была бомба

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что, по данным предварительного расследования, причиной взрыва на улице Лехи в Тель-Авиве стала бомба.

В результате взрыва один человек погиб и один получил ранения средней степени тяжести. Личность погибшего мужчины пока не установлена.

В сообщении полиции говорится, что на данном этапе расследуются все версии.

Ранее в СМИ появилась информация, что к расследованию привлечен ШАБАК. Это может означать, что следствие не исключает версию теракта.

Позднее глава полиции Тель-Авива генерал-майор Перец Амар сообщил журналистам, что взрывное устройство находилось в рюкзаке погибшего мужчины. По его словам, вполне возможно, речь идет о происшествии на националистической почве, то есть о теракте.