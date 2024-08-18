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Израиль

Полиция: причиной взрыва в южном Тель-Авиве была бомба

время публикации: 18 августа 2024 г., 22:08 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 22:48
Полиция: причиной взрыва в южном Тель-Авиве было взрывное устройство
Avshalom Sassoni/Flash90

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что, по данным предварительного расследования, причиной взрыва на улице Лехи в Тель-Авиве стала бомба.

В результате взрыва один человек погиб и один получил ранения средней степени тяжести. Личность погибшего мужчины пока не установлена.

В сообщении полиции говорится, что на данном этапе расследуются все версии.

Ранее в СМИ появилась информация, что к расследованию привлечен ШАБАК. Это может означать, что следствие не исключает версию теракта.

Позднее глава полиции Тель-Авива генерал-майор Перец Амар сообщил журналистам, что взрывное устройство находилось в рюкзаке погибшего мужчины. По его словам, вполне возможно, речь идет о происшествии на националистической почве, то есть о теракте.

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