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Израиль

Врыв в Тель-Авиве: погибший переносил взрывное устройство

время публикации: 18 августа 2024 г., 22:41 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 22:52
Врыв в Тель-Авиве: погибший переносил взрывное устройство
Yehoshua Yosef/Flash90

Глава полиции Тель-Авива генерал-майор Перец Амар сообщил журналистам, что в результате взрыва погиб мужчина, в рюкзаке которого находилось взрывное устройство.

По его словам, вполне возможно, речь идет о происшествии на националистической почве, то есть о теракте.

Вместе с тем в правоохранительных органах подчеркивают, что расследование продолжается.

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