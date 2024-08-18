Врыв в Тель-Авиве: погибший переносил взрывное устройство
время публикации: 18 августа 2024 г., 22:41 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 22:52
Глава полиции Тель-Авива генерал-майор Перец Амар сообщил журналистам, что в результате взрыва погиб мужчина, в рюкзаке которого находилось взрывное устройство.
По его словам, вполне возможно, речь идет о происшествии на националистической почве, то есть о теракте.
Вместе с тем в правоохранительных органах подчеркивают, что расследование продолжается.