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    В Израиле

    Нетаниягу намерен сообщить президенту, что сумел сформировать коалицию

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    Нетаниягу намерен сообщить президенту, что сумел сформировать коалицию
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу намерен сообщить на этой неделе президенту государства Ицхаку Герцогу, что ему удалось сформировать коалицию.

    В политической системе полагают, что Нетаниягу не станет просить президента предоставить ему еще четыре дня для завершения коалиционных переговоров.

    Нетаниягу имеет право обратиться с этой просьбой к президенту, и высока вероятность, что Ицхак Герцог удовлетворит ее. Однако глава "Ликуда" намерен объявить о том, что формирование коалиции завершено.

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    С момента этой декларации у Нетаниягу будет ровно неделя для того, чтобы представить правительство Кнессету и привести кабинет к присяге. Объявив, что коалиция сформирована, Нетаниягу ограничивает время, которое останется на завершение переговоров, в первую очередь с депутатами "Лмкуда".

    Как пишет издание "Исраэль а-Йом", в партиях будущей коалиции заявляют, что переговоры по сути завершены. "Нетаниягу хочет загнать ликудников в угол, сообщить им о должностях, которые они получат, не оставив им времени на возражения", – цитирует газета слова источников в партиях будущей коалиции.

    18 декабря должна состояться встреча главы "Ликуда" Биньямина Нетаниягу с главами коалиционных партий. В "Ционут Датит" и "Яадут а-Тора" по-прежнему возражают против предложения "Ликуда" привести к присяге правительство на основании соглашения о распределении портфелей, отложив вопросы повестки дня будущего правительства на следующий этап переговоров. В "Оцма Иегудит" продолжают настаивать на получении должности заместителя главы межминистерской комиссии по законодательству.

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    Возникли сложности и перед подписанием соглашения между "Ликудом" и ШАС. Заместитель юридического советника правительства Авиталь Сомполински заявила в ходе заседания комиссии, рассматривающей проект "закона Дери", что обсуждение скатилось к рассмотрению частного случая, и поэтому логичнее отложить его до следующего правительства. "Необходимо очистить обсуждение от привязки к времени, месту и конкретным обстоятельствам", – заявила заместитель юридического советника.

    В ШАС требуют утвердить законопроект еще до приведения правительства к присяге.

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