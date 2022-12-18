Будущий министр Васерлауф: "Право на репатриацию должны иметь только евреи по Галахе"

Депутат Кнессета Ицхак Васерлауф ("Оцма Иегудит") заявил в интервью "Кан РЭКА", что, по его мнению, право на репатриацию в Израиль на основании закона о возвращении, должны иметь только те, кто являются евреями по Галахе.

Васерлауф, которому предназначен пост министра развития Негева, Галилеи и национальной стойкости ("хосен леуми"), заявил, что высказывает свою точку зрения, и она может отличаться от той, что высказывают представители партии на переговорах по вопросу об изменении закона о возвращении.

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"Мы должны прекратить оптовый ввоз сюда людей, не являющихся евреями. Мы растим здесь два народа, которые в ближайшем будущем не смогут контактировать, жениться друг на друге. А потом нам скажут, что для решения проблемы, этим людям надо организовать облегченный гиюр. Нам грозит хаос", – заявил он.

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По мнению Васерлауфа, самые сложные последствия изменения закона во возвращении менее опасны, чем сохранение нынешней ситуации. Он отказался отвечать на вопрос о том, как предлагает

разрешить ситуацию в смешанных семьях, которые хотят репатриироваться в Израиль. "Необходимо вернуться к идее закона о возвращении – возвращению евреев в Израиль", – резюмировал он.

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Напомним, что ранее глава "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир заявлял, что одним из требований его партии является отмена "параграфа о внуках" в законе о возвращении.