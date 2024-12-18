Рабочий упал с высоты около шести метров в Од а-Шароне, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о несчастном случае на улице А-Масгер в Од а-Шароне, где рабочий упал с высоты около шести метров.

Оказав пострадавшему неотложную помощь, медики отправили его в больницу "Бейлинсон", он погружен в медикаментозный сон и подключен к аппарату искусственного дыхания. Сообщается, что у пострадавшего, мужчины в возрасте около 80 лет, тяжелая черепно-мозговая травма, он в тяжелом состоянии.