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Израиль

Рабочий упал с высоты около шести метров в Од а-Шароне, он в тяжелом состоянии

Несчастные случаи
время публикации: 18 декабря 2024 г., 17:29 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 17:29
Рабочий упал с высоты около шести метров в Од а-Шароне, он в тяжелом состоянии
Фото NEWSru.co.il

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о несчастном случае на улице А-Масгер в Од а-Шароне, где рабочий упал с высоты около шести метров.

Оказав пострадавшему неотложную помощь, медики отправили его в больницу "Бейлинсон", он погружен в медикаментозный сон и подключен к аппарату искусственного дыхания. Сообщается, что у пострадавшего, мужчины в возрасте около 80 лет, тяжелая черепно-мозговая травма, он в тяжелом состоянии.

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