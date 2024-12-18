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Израиль

Банда подростков вскрывала и обворовывала машины на стоянке аэропорта

Полиция
время публикации: 18 декабря 2024 г., 16:34 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 17:06
Банда подростков вскрывала и обворовывала машины на стоянке аэропорта
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Полиция аэропорта Бен-Гурион раскрыла серию краж из автомобилей на автопарковках терминала: после скрытого расследования и сбора доказательств были задержаны пятеро подозреваемых, все они несовершеннолетние с юга страны. Банда взломщиков состояла из подростков 13-16 лет.

В настоящий момент разрешено к публикации, что вначале были задержаны двое подозреваемых, 13 и 14 лет, у них была при себе кредитная карта, украденная из взломанного автомобиля, владельцы которого находились за границей. Вскоре следователи выявили причастность к серии краж еще троих подозреваемых, жителей Ашдода в возрасте от 14 до 16 лет.

Во время обыска, проведенного в домах подозреваемых, были обнаружены улики, связывающие несовершеннолетних с несколькими взломами машин и кражами личных вещей, следователи устанавливают дополнительные инциденты.

По результатам расследования прокуратура должна будет принять решение о предъявлении обвинений.

Израиль
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