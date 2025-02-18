В ДТП на 471-й трассе погиб мотоциклист
время публикации: 18 февраля 2025 г., 19:00 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 19:16
В районе развязки Шаария на 471-й трассе произошла авария с участием двух автомобилей и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 50 лет) получил тяжелую черепно-мозговую травму. После продолжительных попыток его реанимировать парамедики констатировали смерть мужчины.
Водители машин получили легкие травмы, они доставлены в больницу "Бейлинсон".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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