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Израиль

В ДТП на 471-й трассе погиб мотоциклист

ДТП
время публикации: 18 февраля 2025 г., 19:00 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 19:16
В ДТП на 471-й трассе погиб мотоциклист
Пресс-служба МАДА

В районе развязки Шаария на 471-й трассе произошла авария с участием двух автомобилей и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 50 лет) получил тяжелую черепно-мозговую травму. После продолжительных попыток его реанимировать парамедики констатировали смерть мужчины.

Водители машин получили легкие травмы, они доставлены в больницу "Бейлинсон".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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