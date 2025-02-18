Семьи шестерых заложников, освобождаемых в ближайшую субботу, получили официальное уведомление

Родственники шестерых заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе сделки, получили официальное уведомление о том, что они живы и будут возвращены в Израиль в ближайшую субботу.

Семьи Элии Коэна, Таля Шохама, Омера Венкерта, Омера Шем-Тов сообщили, что ждут встречи с ними.

Ранее один из лидеров террористической организации ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что 22 февраля освободит удерживаемых много лет в секторе Газы Авраама Авера Менгисту (1986 г.р., ушел в Газу в 2014 г.) и Хишама Шаабана ас-Сайида (1988 г.р., ушел в Газу в 2015 г.).