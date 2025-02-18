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Израиль

Семьи шестерых заложников, освобождаемых в ближайшую субботу, получили официальное уведомление

Заложники
время публикации: 18 февраля 2025 г., 18:18 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 18:18
Семьи шестерых заложников, освобождаемых в ближайшую субботу, получили официальное уведомление
Yonatan Sindel/Flash90

Родственники шестерых заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе сделки, получили официальное уведомление о том, что они живы и будут возвращены в Израиль в ближайшую субботу.

Семьи Элии Коэна, Таля Шохама, Омера Венкерта, Омера Шем-Тов сообщили, что ждут встречи с ними.

Ранее один из лидеров террористической организации ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что 22 февраля освободит удерживаемых много лет в секторе Газы Авраама Авера Менгисту (1986 г.р., ушел в Газу в 2014 г.) и Хишама Шаабана ас-Сайида (1988 г.р., ушел в Газу в 2015 г.).

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