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Израиль

Стрельба в Тель-Авиве. Комментарии полиции

Полиция
Стрельба
Тель-Авив
время публикации: 18 февраля 2025 г., 00:34 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 00:34
На месте происшествия
Пресс-служба МАДА

В понедельник, 17 февраля, в 22:30 в полицию поступили сообщения о стрельбе на улице Иегуда Амихай в Тель-Авиве. В результате стрельбы был убит 35-летний мужчина, житель Тель-Авива. Еще один человек ранен, он поступил в больницу "Ихилов" в состоянии средней тяжести.

По словам свидетелей, стрелял мотоциклист, он скрылся с места происшествия до прибытия полицейских.

Начальник полиции округа Тель-Авива генерал-майор полиции Хаим Саргоф на месте происшествия провел короткий брифинг, на котором сказал, что убийство является следствием конфликта между преступными группировками. Расследование поручено центральному подразделению округа.

Израиль
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Стрельба в Тель-Авиве: есть раненые