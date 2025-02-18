Стрельба в Тель-Авиве. Комментарии полиции

В понедельник, 17 февраля, в 22:30 в полицию поступили сообщения о стрельбе на улице Иегуда Амихай в Тель-Авиве. В результате стрельбы был убит 35-летний мужчина, житель Тель-Авива. Еще один человек ранен, он поступил в больницу "Ихилов" в состоянии средней тяжести.

По словам свидетелей, стрелял мотоциклист, он скрылся с места происшествия до прибытия полицейских.

Начальник полиции округа Тель-Авива генерал-майор полиции Хаим Саргоф на месте происшествия провел короткий брифинг, на котором сказал, что убийство является следствием конфликта между преступными группировками. Расследование поручено центральному подразделению округа.