Опрос "Мидгам" и iPanel: "Ликуд" остается крупнейшей фракцией Кнессета

Телеканал "Кешет-12" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом "Мидгам" при участии iPanel.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет 26-го созыва состоялись сегодня, "Ликуд" остался бы крупнейшей партией Кнессета с 25 мандатами. На втором месте "Махане Мамлахти" – 17 мандатов. Третьей по численности становится партия "Демократим" – 14.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Еш Атид" – 13, "Наш дом Израиль" – 12, ШАС – 9, "Яадут а-Тора" – 8, "Оцма Иегудит" – 7, "Ционут Датит" – 5, РААМ – 5, ХАДАШ-ТААЛ – 5.

Партии нынешней коалиции набирают 54 мандата, партии нынешней оппозиции, вместе с партией РААМ – 61.

В случае, если Нафтали Беннет решит участвовать в выборах, его партия получает 23 мандата, столько же получает "Ликуд". На третьем месте "Демократим" – 12. Остальные места распределились бы следующим образом: "Еш Атид" – 9, ШАС – 9, "Махане Мамлахти" – 8, "Яадут а-Тора" – 8, "Оцма Иегудит" – 7, "Наш дом Израиль" – 7, РААМ – 5, ХАДАШ-ТААЛ – 5, "Ционут Датит" – 4. В этом случае партии оппозиции, включая партию Беннета, получают 69 мандатов, коалиция 51.

В случае, если в выборах участвует партия Беннета, а Гади Айзенкот будет возглавлять "Махане Мамлахти", "Ликуд" по-прежнему остается самой крупной фракцией Кнессета, получая 24 мандата. Партия Беннета при таком раскладе получает 22 мандата, "Махане Мамлахти" – 12, "Демократим" – 11, "Еш Атид" и ШАС – 9, "Яадут а-Тора" 8, "Оцма Иегудит" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – и РААМ по 5. При таком сценарии партии оппозиции получают 72 мандата (включая ХАДАШ-ТААЛ), коалиция – 48.

На вопрос о том, кто лучше подходит на пост главы правительства, Биньямин Нетаниягу или Нафтали Беннет, 37% выбрали Беннета, 36% – действующего главу правительства и 21% респондентов ответил "никто из перечисленных".