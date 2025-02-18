SOHR: силы ЦАХАЛа контролируют дорогу в районе Кунейтры

Во вторник, 18 февраля, пять транспортных средств ЦАХАЛа вошли в район населенного Барика, в южной части провинции Кунейтра, на юго-западе Сирии, сообщает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Израильские военные контролируют дорогу между Барикой и Кунейтрой.

В сообщении SOHR отмечается, что 17 февраля израильские военные были выведены из двух деревень в районе Кунейтры. Позже эти районы были осмотрены представителями ООН.