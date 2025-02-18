SOHR: силы ЦАХАЛа контролируют дорогу в районе Кунейтры
время публикации: 18 февраля 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 13:01
Во вторник, 18 февраля, пять транспортных средств ЦАХАЛа вошли в район населенного Барика, в южной части провинции Кунейтра, на юго-западе Сирии, сообщает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).
Израильские военные контролируют дорогу между Барикой и Кунейтрой.
В сообщении SOHR отмечается, что 17 февраля израильские военные были выведены из двух деревень в районе Кунейтры. Позже эти районы были осмотрены представителями ООН.
Ссылки по теме