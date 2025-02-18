Представитель ХАМАСа сайту Ynet: в субботу могут быть освобождены шесть заложников

Представитель руководства террористической организации ХАМАС сообщил редакции израильского сайта Ynet, что в субботу, 22 февраля, "весьма вероятно" могут быть освобождены шесть живых заложников.

По словам представителя ХАМАСа, решение "зависит от цены, которую заплатит Израиль". Кроме того, было подчеркнуто, что от Израиля "требуется согласие на переход ко второй фазе" сделки, "с обязательствами по соблюдению гуманитарного протокола – ввоза "караванов" и тяжелой (инженерной) техники".

17 февраля израильские СМИ, включая телеканал "Кешет-12", сообщили, что в ближайший четверг, 20 февраля, ХАМАС передаст Израилю тела погибших граждан Израиля. Имена "освобождаемых" ХАМАС сообщит за несколько часов до этого. Радиостанция "Кан Бет" передала, что дивизия "Газа" получила приказ подготовиться к приему тел. По информации "Кешет-12", в Израиль будут возвращены тела четырех заложников, погибших в плену ХАМАСа. По другим источникам, ожидается, что ХАМАС передаст пять тел. О пяти телах, в частности, сообщила радиостанция "Кан Бет". При этом "Кешет-12" передает, что передача тел предусмотрена "секретным пунктом соглашения, подписанного между Израилем и ХАМАСом", "Кан Бет" утверждает, что ХАМАС возвращает тела под давлением посредников. По информации "Исраэль а-Йом", тела будут доставлены на армейских машинах "скорой помощи" в Институт судебной медицины в Абу-Кабире, где с помощью анализа ДНК будут подтверждены личности погибших. Семьи будут оповещены только после завершения процедуры идентификации, на которую, как ожидается, потребуется несколько часов.

Сайт "Мако" писал, что через неделю, также в четверг, ХАМАС "освободит" тела еще четырех человек в соответствии с "секретным" пунктом соглашением, в котором говорится, что передача тел погибших заложников состоится на 33-й и 40-й день первого этапа сделки.

В обмен на тела заложников Израиль обязался освободить из тюрем всех женщин и несовершеннолетних (до 19 лет), задержанных в секторе Газы после 8 октября 2023 года. Одним из условий включения в список на освобождение является неучастие в боевых действиях в Газе.

Сообщалось также, что одновременно с подготовкой к приему тел погибших Израиль оказывает давление на посредников с тем, чтобы увеличить число освобождаемых живых заложников в ближайшую субботу, 22 февраля.