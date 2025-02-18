Взрыв в Тайбэ, убит мужчина

Утром 18 февраля в Тайбэ в результате взрыва около одного из предприятий один человек был убит, двое получили ранения. Погибшему было около 40 лет, передает служба "Маген Давид Адом".

Мужчина примерно 50 лет получил ранения средней тяжести, еще один был травмирован легко.

Пострадавшие доставлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Полиция проводит расследование. По версии следствия, речь идет о криминальном происшествии (не о теракте).