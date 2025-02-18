14-й телеканал: Управление по добровольной эмиграции из Газы возглавит Офер Винтер

По информации 14-го телеканала, министр обороны Исраэль Кац предложил бригадному генералу в отставке Оферу Винтеру возглавить создающееся Управление по добровольной эмиграции жителей из сектора Газы.

Решение о создании Управления было принято днем ранее. На специальном совещании, которое проводил Кац, говорилось о том, что сотни тысяч жителей сектора заинтересованы в отъезде в другие страны. В связи с этим было принято решение создать орган, который будет содействовать отъезду. Управление должно будет разработать программу, которую представит кабинету министров для утверждения.

Офир Винтер был уволен в запас 8 мая 2024 года. Решение было принято начальников генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви и министром обороны Цоавом Галантом. С августа 2020 года до сентября 2022 года Винтер занимал должность командира 98-й дивизии "А-Эш", а затем поступил на учебу в университет Райхмана. С тех пор не получал нового назначения. 7 октября 2023 года по своей инициативе присоединился к бойцам, которые противостояли террористам в районе кибуца Беэри.