Кац создает управление по добровольной эмиграции жителей Газы в третьи страны

Министр обороны Исраэль Кац провел в понедельник, 17 февраля, специальное совещание по вопросу добровольного выезда жителей сектора Газы, по итогом которого было принято решение создать в министерстве обороны Управление по добровольной эмиграции жителей сектора. В этом ведомстве будут работать также представители других государственных ведомств и служб безопасности.

В соответствии с представленной министром обороны программой, Израиль будет предоставлять широкую поддержку для жителей сектора Газы, желающих добровольно эмигрировать: им будут предоставлять пакет помощи, включающий специальные условия выезда морским, воздушным или наземным путем.