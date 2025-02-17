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Израиль

Кац создает управление по добровольной эмиграции жителей Газы в третьи страны

Исраэль Кац
время публикации: 17 февраля 2025 г., 21:24 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 21:31
Кац создает управление по добровольной эмиграции жителей Газы в третьи страны
AP Photo/Megan Janetsky

Министр обороны Исраэль Кац провел в понедельник, 17 февраля, специальное совещание по вопросу добровольного выезда жителей сектора Газы, по итогом которого было принято решение создать в министерстве обороны Управление по добровольной эмиграции жителей сектора. В этом ведомстве будут работать также представители других государственных ведомств и служб безопасности.

В соответствии с представленной министром обороны программой, Израиль будет предоставлять широкую поддержку для жителей сектора Газы, желающих добровольно эмигрировать: им будут предоставлять пакет помощи, включающий специальные условия выезда морским, воздушным или наземным путем.

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